В Госдуме оправдали Трампа, ругавшегося матом из-за израильско-иранского конфликта

Леонид Слуцкий, глава ЛДПР и председатель думского комитета по международным делам, отреагировал на резонансные слова Дональда Трампа о срыве израильско-иранского перемирия. Об этом сообщает Life.ru.

Российский политик прокомментировал использование американским президентом нецензурной лексики, предположив, что это свидетельствует о потере самообладания: подобная острая реакция возможна, когда «мирового лидера выводят из равновесия». Он призвал отнестись к этому со снисходительностью.

Депутат категорически отказался анализировать саму политику Трампа в отношении конфликта Израиля и Ирана или давать оценку его действиям, назвав эту тему отдельным и сложным вопросом для дискуссии.

По его словам, он воспринимает это как эмоциональный срыв Трампа, но без поддержки или критики его подходов к урегулированию ближневосточного кризиса, подчеркнув дистанцию в оценке этих событий.

Ранее Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран и вернуть своих пилотов.