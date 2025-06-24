Трамп призвал Израиль «не сбрасывать бомбы» на Иран и вернуть своих пилотов

Израильским военным не стоит бомбить Иран, им необходимо вернуть всю авиацию на свою территорию. Так считает президент США Дональд Трамп, запись об этом он сделал в социальной сети Truth Social.

Глава Соединенных Штатов обратился в своей записи к Израилю и призвал его не сбрасывать бомбы на Иран.

«Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой!» — указал он.

Ранее в Иране заявили, что Израиль прекратил агрессию после признания своего поражения. Такое заявление сделал Высший совет национальной безопасности Исламской Республики. Это ведомство назвало божественным даром свою победу над израильтянами.