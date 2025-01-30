В Госдуме определили условия для снятия астрономического штрафа с Google
Депутат Горелкин: во избежание штрафа Google должна соблюдать цифровое право
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По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, компания Google может избежать астрономического штрафа, если вернет все аккаунты российских СМИ и станет соблюдать российское цифровое право. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что Google должна стабильно и методично соблюдать цифровое право. В России действует закон «О приземлении», и Google должен открыть представительство, а также вернуть честные удаленные аккаунты, в том числе аккаунты международных телеканалов.
По мнению парламентария, полностью отменить штраф для Google невозможно, тем не менее достичь компромисса все же реально. Так, если ИТ-гигант восстановит все удаленные аккаунты и начнет уважительно обращаться к пользователям, будет возможность сократить размер штрафа.
Ранее сообщалось, что Google задолжал экологические СМИ 1,8 дуодециллиона руб.