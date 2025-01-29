РБК: Google задолжал российским СМИ 1,8 дуодециллиона руб.

Суммарные требования 17 российских телеканалов к Google достигли 1,81 дуодециллиона руб., сообщили два источника, знакомых с ситуацией, в интервью РБК.

Дуодециллион представляет собой число с 39 нулями. Один из собеседников отметил, что эта сумма образовалась в результате долговых обязательств Google по состоянию на 15 января из-за невыполнения требования восстановить аккаунты российских медиа на YouTube.

Споры начались еще в 2020 году, когда «Царьград» и РИА ФАН подали иски против Google LLC, Google Ireland и российского ООО «Гугл» с просьбой восстановить заблокированные аккаунты. В 2021 году суд поддержал телеканалы и обязал Google вернуть доступ к аккаунтам.

Поскольку корпорация проигнорировала это решение в течение девяти месяцев, с нее начали взыскивать штраф в размере 100 тыс. руб. за каждый день невыполнения, сумма которого удваивается каждую неделю.

К этому процессу присоединились и другие телеканалы, чьи аккаунты подверглись блокировке после начала конфликта на Украине в 2022 году. На конец октября 2024 года долг достиг 2 ундециллионов руб.

Ранее сообщалось, что в США на сервисе Google Maps будет отображаться название «Залив Америки», когда в Информационной системе географических названий (GNIS) появятся соответствующие изменения.