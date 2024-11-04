Несмотря на то, что внутри самой Молдавии действующий президент страны Майя Санду своему оппоненту, экс-генпрокурору Александру Стояногло, проиграла, по итогу она выиграла выборы. Молдавские граждане в целом против нынешнего проевропейского курса страны, но кто же отпустит их из «тисков демократии», констатирует политический аналитик Корнелий Чуря.

В беседе с РИА Новости эксперт заявил, что победа Майи Санду на выборах президента Молдавии вызывает как минимум серьезные сомнения. Причиной тому резкий скачок роста голосов зарубежной диаспоры под занавес подсчета голосов избирателей. Все это говорит о внушительных фальсификациях, уверен Чуря.

Напомним, к настоящей минуте результат Санду составляет 55,22% голосов. Ее оппонент, бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, смог заручиться поддержкой 44,78%. Примечательно, что после обработки 100% протоколов внутри самой Молдавии Стояногло побеждает, набирая 51,19%. Санду же в своей стране смогла заручиться поддержкой 48,81 процента голосов избирателей.

«Победа Санду выглядит немного более убедительно. С одной стороны это связано с жесткой мобилизацией избирателей, с другой стороны — резкий прирост голосов диаспоры вызывает определенные сомнения, возможно, мобилизация была сопряжена с фальсификациями. Фальсификация была возможна исключительно за рубежом, так как там невозможно контролировать выборы», — заявил Чуря.

По его словам, почти всем представителям от молдавской оппозиции во втором туре выборов не удалось попасть на зарубежные участки. Поэтому считать итоги голосования там объективными нельзя уж точно.

«Надо выяснять, почему не были зарегистрированы наблюдатели, как проходил процесс голосования. Но это будет сложно сделать, у оппозиции были ограниченные возможности по контролю этого процесса. Тем не менее, есть надежда, что появится информация по поводу нарушений», — добавил аналитик.

Ранее сообщалось, что Санду побеждает на выборах президента Молдавии после обработки 99% протоколов.