Французско-российские отношения столкнулись с беспрецедентным кризисом, вызванным противоречивой позицией Парижа. Член думского комитета по обороне Андрей Колесник охарактеризовал президента Макрона как лицемерного политика, который, говоря о мнимых российских угрозах, одновременно поставляет оружие украинской армии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Парламентарий напомнил о глубоких исторических корнях двусторонних отношений, восходящих к эпохе Наполеона и особенно укрепившихся в советский период. Россия неоднократно играла ключевую роль в судьбе Франции, включая ее послевоенное восстановление и статус страны-победительницы во Второй мировой войне, несмотря на сложные страницы совместной истории.

По его словам, последствия нынешнего курса Макрона проявляются в системном разрушении многовекового фундамента взаимного уважения. Поставки вооружений и регулярные угрожающие заявления в адрес Москвы контрастируют с российской сдержанностью, выражающейся лишь в принятии необходимых контрмер.

