«Каждый день пробивает новое дно»: Макрона назвали политическим трупом

Профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с RT заявил , что французский президент является политическим трупом, мнение которого никого не интересует.

Лидер «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал Макрона уйти в отставку после того, как его публично выгнал Трамп с церемонии в Риме. По мнению политолога Фельдмана, французский лидер не знает, как удержать свои позиции. Его полномочия истекают в 2027 году, но до этого момента он может не дотянуть.

Также эксперт считает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп видят в Макроне марионетку либерал-глобалистов. Из французского лидера вышел идеологический, но слабый противник.

«Уровень популярности Макрона среди избирателей каждый день пробивает новое дно. Неудивительно, что глава американского государства смотрит на него как на пустое место. Для Парижа так и не нашлось места за переговорным столом, где обсуждается будущее Украины», — заключил собеседник RT.

Напомним, что представители оппозиции требуют скорейшей отставки Макрона, которого на днях практически публично выгнал Трамп одной фразой.