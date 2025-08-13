В Госдуме отреагировали на призыв британского военного арестовать Путина в США

На фоне гипотетических дискуссий о возможном визите Владимира Путина в США для встречи с Дональдом Трампом прозвучало резкое заявление российского парламентария. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа обратился к бывшему полковнику британской армии Хэмишу де Бреттон-Гордону. Депутат предложил военному самому попытаться задержать российского лидера, если тот приедет в Америку. Об этом сообщает NEWS.ru.

Чепа посоветовал экс-полковнику направиться на военную базу в Анкоридж и осуществить подобные действия, если тот готов пойти на риск. Парламентарий резко отмел связь таких призывов с Международным уголовным судом (МУС), назвав продвигающих подобные идеи людей идиотами и дебилами. Он прямо охарактеризовал де Бреттон-Гордона как больного человека, а обсуждение его заявлений — бесполезной тратой времени.

По мнению Чепы, основной выигрыш от подобных провокационных заявлений получают СМИ, которым необходим информационный шум для привлечения внимания. Он повторил, что обсуждать высказывания неадекватных личностей не имеет смысла.

Ранее сообщалось, что RT откроет прямую трансляцию исторической встречи Путина и Трампа.