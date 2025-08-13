Фото: [ Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло под руководством президента России Владимира Путина/Медиасток.рф ]

Саммит запланирован на 15 августа в штате Аляска, где разница с московским временем составляет 11 часов. Основные события, включая переговоры лидеров, придутся на поздний вечер пятницы и ночь с 15 на 16 августа по московскому времени.

RT организует прямые включения с места событий, обеспечивая зрителям эксклюзивный доступ к происходящему. Особое внимание уделено цифровым платформам: за ходом саммита можно будет следить через официальный Telegram-канал «RT на русском». Для аудитории из стран Запада, где вещание RT ограничено, доступна альтернативная площадка @Zerkalo_NewZ с аналогичным контентом.

Ранее сообщалось, что на что пойдет Киев, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске.