В Госдуме отреагировали на сообщения о подготовке Европы к ядерной войне

В Евросоюзе делают публичные заявления о подготовке к ядерной войне и тем самым запугивают обычных граждан. Об этом сообщила Светлана Журова, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, ее слова привела «Лента.ру».

По мнению парламентария, в Европе нашли еще один способ запугать собственное население и внушить ей страх перед Россией. Это сообщения политиков и СМИ о необходимости подготовки к ядерной войне. При этом умалчивается собственная агрессивность ряда стран ЕС. Все происходящее укладывается в рамки пропаганды и информационной войны, которая ведется против РФ.

«Это исключительно в этих целях, психологически людей убедить, чтобы они не возмущались тратам на вооружение, а не на социальную жизнь», — указала Журова.

С точки зрения депутата, Россия будет одной из последних стран в мире, которые готовы реально применить ядерные вооружения.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении проголосовали за поправки в закон о выборах. В список изменений входят ограничения для голосования россиян, проживающих за рубежом. Также будет введен запрет на финансирование политических партий не только иноагентами, но структурами, учрежденных такими иноагентами либо лицами, причастными к экстремистской и террористической деятельности.