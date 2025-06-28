В Госдуме отреагировали на решение Киева нарастить дальнобойные удары дронами
Планы Киева нарастить удары по России в Госдуме назвали фашизмом
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Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении ВСУ нарастить дальнобойные удары дронами по территории России.
По словам депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева, это будет означать переход к «фашистским методам».
Эта тактика не будет оправдана, заявил он в интервью РИА Новости.
«Дальнобойные удары на фронте не нужны. Там необходимо вооружение тактического и оперативно-тактического радиуса действия», - пояснил Ивлев.
Дальнобойные беспилотники и ракеты НАТО нужны ВСУ для атак по мирным российским городам и селам, добавил собеседник.
Ранее сообщалось о том, что Пентагон заявил, что США вывели свои системы ПВО с Украины.