Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о намерении ВСУ нарастить дальнобойные удары дронами по территории России.

По словам депутата Госдумы от крымского региона, генерал-майора запаса Леонида Ивлева, это будет означать переход к «фашистским методам».

Эта тактика не будет оправдана, заявил он в интервью РИА Новости.

«Дальнобойные удары на фронте не нужны. Там необходимо вооружение тактического и оперативно-тактического радиуса действия», - пояснил Ивлев.

Дальнобойные беспилотники и ракеты НАТО нужны ВСУ для атак по мирным российским городам и селам, добавил собеседник.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон заявил, что США вывели свои системы ПВО с Украины.