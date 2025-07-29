В Госдуме оценили готовность России к полному разрыву отношений с Европой

На фоне глубокого разрыва отношений России с Европой и ухода множества западных компаний, депутат Госдумы Михаил Делягин обозначил неожиданную общественную тенденцию. По его мнению, высказанному в эфире радио Sputnik, значительная часть россиян психологически не готова к окончательному разрыву с Западом.

Парламентарий охарактеризовал это состояние как «массовый психоз» или устойчивую иллюзию – веру в то, что западные бренды и компании «вот-вот вернутся» на российский рынок и возобновят полноценную деятельность.

По его словам, эта наивная надежда, как отметил депутат, находит практическое выражение. Некоторые предприниматели и даже потребители, ожидая скорого возвращения прежних игроков, перерегистрируют западные торговые марки на российские юридические лица. Делается это для сохранения доступа к продукции под знакомыми брендами и избежания обвинений в торговле контрафактом, если оригинальные владельцы все же решат вернуться.

Делягин констатирует глубокое несоответствие между общественными ожиданиями и геополитической реальностью. Его оценка подчеркивает психологическую сложность адаптации части общества к новой экономической и политической ситуации, где возвращение «старого порядка» выглядит крайне маловероятным. Эти действия россиян – попытка «подстелить соломку» на случай, если иллюзия станет реальностью.

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