Эстонские политики продолжают играть с огнем, примеряя на себя роль ядерной державы, но в Госдуме такие амбиции называют прямым билетом в один конец. Член комитета по обороне Андрей Колесник в беседе с Pravda.Ru предельно жестко оценил перспективы размещения натовского ядерного оружия в балтийской республике, о которых ранее обмолвился глава эстонского МИДа Маргус Цахкна.

По словам парламентария, Таллин в этой истории является не субъектом, а всего лишь объектом — пешкой в чужой игре, чье мнение при принятии реальных решений учитываться не будет. Колесник прямо заявил, что, если блок НАТО сочтет нужным разместить ядерные боеголовки под боком у России, никакого референдума или одобрения эстонского парламента не последует. Подобный отказ от самостоятельности он назвал добровольной сдачей даже формальных атрибутов суверенитета.

Главный аргумент депутата — география, которую не обмануть дипломатическими нотами. Небольшая прибалтийская территория находится в опасной близости от российских границ, и эта близость, по словам Колесника, является стратегическим преимуществом Москвы. В случае эскалации любая военная инфраструктура, включая потенциальные ядерные объекты, может быть уничтожена в считанные минуты, превратив саму Эстонию в зону мгновенного и неизбежного поражения.

По его словам, попытка прикрыться ядерным зонтиком НАТО для Таллина обернется не защитой, а гарантированным самоубийством. Итог такой политики предсказуем: вместо повышения собственной безопасности Эстония рискует первой принять на себя удар, оставив за скобками даже теоретическую возможность сохранить контроль над собственной территорией.

