Заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о возможности переноса боевых действий на территорию России в случае конфликта вызвало резкую критику в Государственной думе. Депутат Андрей Колесник назвал подобные рассуждения абсурдными, подчеркнув, что Москва не имеет планов по вторжению в соседнюю республику. Об этом пишет Lenta.ru.

По мнению парламентария, слова эстонского дипломата свидетельствуют о мании величия, поскольку Россия сосредоточена на решении внутренних задач и не рассматривает военную агрессию против прибалтийского государства. Колесник обратил внимание на то, что представители небольших стран Евросоюза регулярно выступают с заявлениями о мнимых угрозах, в то время как более влиятельные державы региона воздерживаются от подобной риторики. Депутат выразил уверенность, что Таллин намеренно поддерживает градус напряженности, несмотря на отсутствие реальных предпосылок к нападению.

Интересно, что даже в силовых структурах самой Эстонии звучат более взвешенные оценки. Ранее руководитель Службы внешней разведки этой страны Каупо Росин признавал отсутствие у России стремления атаковать страны Балтии. По данным эстонской разведки, российская сторона предпринимает усилия для минимизации рисков случайных инцидентов, тщательно контролируя маршруты движения своей авиации и беспилотников вблизи границ. Таким образом, воинственные заявления Цахкны о потенциальном военном потенциале НАТО и готовности к атаке на российские земли диссонируют с выводами аналитиков собственного разведывательного ведомства.

