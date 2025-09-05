В Госдуме оценили инициативу сделать платным пребывание неработающих семей мигрантов в РФ

Инициатива ввести плату за пребывание в России для неработающих членов семей мигрантов столкнулась с серьезной критикой. Депутаты от фракции «Новые люди» предложили эту меру, направив официальный запрос министру внутренних дел, однако ее практическая реализация вызывает большие сомнения. Как пояснила депутат Светлана Бессараб, главная сложность заключается в самой системе въезда иностранцев. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По ее словам, четко разделить людей, приехавших к родственникам, и тех, кто находится в стране с туристическими целями, практически невозможно. Это создает непреодолимые административные барьеры для воплощения инициативы в жизнь. Реализация такого предложения может привести к дополнительной бюрократической нагрузке на миграционные службы без достижения желаемого эффекта. Вместо создания новых правил эксперты предлагают сделать акцент на строгом применении уже существующих норм.

Парламентарий подчеркнула, что в настоящее время законодательство предусматривает депортацию и запрет на въезд для нарушителей миграционного режима. Итогом обсуждения стало мнение, что ключевой задачей является не введение новых сборов, а обеспечение реальной работы действующих законов и правоохранительных механизмов.

Ранее депутат Затулин также оценил решение о полном запрете въезда мигрантов в Россию.