Депутат Государственной думы Константин Затулин выступил с заявлением, в котором отверг возможность полного запрета на въезд в Россию для семей мигрантов, сославшись на международные обязательства страны в рамках Евразийского экономического союза. По его мнению, трудовая миграция критически важна для экономики отдельных регионов, а потому масштабный приток иностранных рабочих будет продолжаться. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Раскрывая свою позицию, парламентарий подчеркнул, что, хотя среди мигрантов действительно встречаются правонарушители, аналогичные проблемы существуют и среди граждан России и с ними необходимо бороться общими усилиями. При этом он предостерег от обсуждения избыточного присутствия мигрантов в некоторых районах, назвав такие высказывания проявлением ксенофобии и мигрантофобии, способным спровоцировать межнациональную напряженность в многонациональном государстве.

Последствием подобных заявлений становится углубление общественного раскола между сторонниками жесткого миграционного контроля и теми, кто выступает за либеральный подход. Критики позиции Затулина указывают, что реальная ситуация в таких местах, как Котельники, Капотня или ХМАО, демонстрирует формирование этнических анклавов, где коренное население чувствует себя вытесненным. Они также обращают внимание на статистику: почти половина из 6,5 миллионов мигрантов, въехавших в 2024 году, не имеют конкретных трудовых целей, а многие работают неофициально, не платя налогов.

Итогом дискуссии становится нарастающее недоверие к официальной позиции власти. Общественность задается вопросом, чьи интересы на деле защищают народные избранники — граждан России или крупного бизнеса, заинтересованного в дешевой рабочей силе. Без прозрачной миграционной политики и реального диалога с обществом эта проблема будет лишь обостряться, создавая риски для социальной стабильности страны.

Ранее Госдума предложила ограничить въезд несовершеннолетних мигрантов.