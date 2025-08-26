В Госдуме оценили кандидатуру Краснова на пост председателя Верховного суда РФ

Кандидатура действующего генпрокурора Игоря Краснова рассматривается как один из вероятных претендентов на пост председателя Верховного суда. С соответствующей инициативой выступил лидер парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, публично поддержавший возможный переход высокопоставленного чиновника. Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению Миронова, профессиональный опыт и личные качества Краснова полностью соответствуют требованиям высшей судебной должности. Политик подчеркнул, что Генпрокурор прошел путь от следователя до генерал-лейтенанта юстиции и более пяти лет успешно руководит надзорным ведомством.

Парламентарий добавил, что Краснов очень деятельный, принципиальный профессионал своего дела, а эффективность его работы неоднократно подтверждалась на практике, в том числе при взаимодействии с депутатским корпусом.

Если назначение состоится, важным вопросом станет преемственность курса в органах прокуратуры. Миронов выразил надежду, что следующий генпрокурор сохранит активную позицию в таких направлениях, как противодействие коррупции, возвращение в государственную собственность неэффективно управляемых предприятий и незаконно приватизированных активов.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин остается главой СКР: Путин продлил его полномочия до 2026 года.