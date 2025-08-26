Александр Бастрыкин остается главой СКР: Путин продлил его полномочия до 2026 года

Владимир Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он сохранит свой пост еще на один год — до августа 2026 года. Об этом сообщает «Коммерсант».

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока службы Александра Бастрыкина на посту главы Следственного комитета. Его полномочия, которые подходили к концу, теперь официально продлены до 6 августа 2026 года.

Такое решение позволяет обойти правило о возрастном цензе. Согласно закону, максимальный возраст для нахождения на должности председателя СКР составляет 70 лет. Бастрыкину, который бессменно руководит ведомством с 2011 года, в августе исполнилось 72 года. Аналогичное персональное продление президент уже подписывал в прошлом году.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе Бастрыкина на пост главы Верховного суда РФ. Однако в конечном итоге единственным кандидатом на эту должность выступил действующий генеральный прокурор Игорь Краснов, что оставило Бастрыкина во главе СКР.

Ранее Бастрыкин поручил спасти застрявшую на пике Победы альпинистку Наговицину.