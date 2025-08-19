Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что мнение западных стран относительно статуса новых российских регионов не имеет никакого значения для Москвы. По его словам, эти территории уже активно развиваются в составе РФ, а Запад потерпел полное поражение в этом противостоянии. Об этом сообщает NEWS.ru.

Водолацкий категорически отверг возможность каких-либо территориальных уступок: никто не пойдет на изменение Конституции РФ, как бы кто ни мечтал о возвращении этих субъектов Украине. Депутат подчеркнул, что Россия защитила русскоязычное население и сохранила культурную идентичность этих регионов.

Согласно заявлению парламентария, новые субъекты РФ демонстрируют активное развитие в составе России. Водолацкий акцентировал, что международное признание этих территорий не имеет для Москвы принципиального значения: нам ни тепло ни холодно от признания Запада.

Ранее политолог Павлив заявил, что Киев может вывести войска с части ДНР.