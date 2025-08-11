Депутат Госдумы Леонид Слуцкий обратился к европейским лидерам с жесткой оценкой их политического курса. По мнению парламентария, Западу пора признать крах своей стратегии на украинском направлении. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что очередные обещания военной помощи звучат неубедительно на фоне катастрофического положения ВСУ на фронте. Эти поставки уже ничего не изменят ни для Зеленского, ни для его европейских кураторов.

Политик констатирует, что время работает против Киева и его западных покровителей. По его словам, дальнейшее упорство в поддержке провального курса лишь усугубляет экономические и политические проблемы самой Европы.

