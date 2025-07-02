Захарова призвала НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

Все государствам, которые входят в Евросоюз и НАТО, надо прокомментировать тот факт, что французский президент Эммануэль Макрон поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привело радио Sputnik.

Дипломат напомнила, что представители западных стран много всего наговорили на различных саммитах. Они призывали вводить против России санкции, оказывать на нее давление, проводить сдерживание и так далее.

«Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги — договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза», — указала она.

Захарова добавила, что всем главам государств надо озвучить, предупреждал ли их заранее союзник о звонке Путину. Французским дипломатам, по ее словам, также необходимо высказаться на этот счет.

Ранее сообщалось, что сразу после общения с Путиным Макрон позвонил Зеленскому. Детали разговора украинского и французского лидеров не приводятся, но, по некоторым данным, Макрон передал Зеленскому подробности разговора с российским президентом.