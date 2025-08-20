Резкое заявление американского генерала о возможности «стереть Калининград с лица земли» вызвало жесткую реакцию в России. Депутат Госдумы Светлана Журова в интервью Life.ru подвергла сомнению не только уместность, но и саму компетентность автора таких слов, указав на глубокое невежество подобной риторики.

Парламентарий напомнила об уникальном статусе города, который является колыбелью европейской и русской культуры, а также родиной великого философа Иммануила Канта. Призывы к уничтожению объекта такого культурного масштаба она сравнила с предложением снести Лондон или Париж — это не просто угроза, а преступление против общего наследия человечества.

Подобные заявления, по словам Журовой, выходят за все рамки военной необходимости. Если обсуждение ударов по военным объектам — часть стратегической повестки, то тотальное уничтожение города с мирным населением и историческими памятниками носит откровенно фашистский характер. Она провела прямую параллель с методами нацистской Германии, которая в годы войны стирала с земли целые населенные пункты.

Итогом такого подхода становится не только эскалация напряженности, но и моральная дискредитация того, кто позволяет себе подобные высказывания. Цивилизованный мир, подчеркнула депутат, давно отошел от логики тотального уничтожения, и возвращение к ней — тревожный симптом, который требует жесткой международной оценки.

