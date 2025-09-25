Резкие высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес России депутат Госдумы Андрей Колесник расценил как стандартный прием американской дипломатии. По мнению парламентария, за угрозами о «дурных последствиях» скрывается желание Вашингтона прощупать почву и спровоцировать Москву на шаги, выгодные исключительно заокеанским партнерам. Об этом сообщает NEWS.ru.

Раскрывая суть подобных заявлений, Колесник отметил, что подобные «трюки» давно известны и их не стоит воспринимать буквально. Он провел параллель с риторикой Дональда Трампа, чье настроение, по его словам, могло меняться по пять раз на день. Ключевой задачей, подчеркнул депутат, является холодный анализ: важно понимать, к чему именно пытается подтолкнуть Россия США, но действовать исключительно в рамках собственных национальных интересов.

По словам депутата, прямым последствием таких угроз становится не словесная полемика, а совершенно конкретные действия на земле. Андрей Колесник четко дал понять, что ответом на каждое новое враждебное заявление будет дальнейшее продвижение российских войск на украинском направлении. Таким образом, Вашингтон своими же угрозами рискует спровоцировать усиление военного давления.

Итогом подобной риторики, по мнению депутата, может стать лишь еще большее ужесточение позиции России. Колесник предупредил, что, если США попытаются убедить Москву в реальности намерения нанести удар, это вызовет превентивный ответ. Он резко заключил, что подобный тон Вашингтону стоит оставить для своих «европейских холуев», поскольку с Россией так разговаривать недопустимо и контрпродуктивно.

Ранее Вэнс пригрозил России дурными последствиями.