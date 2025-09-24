Вэнс пригрозил России дурными последствиями

США предупреждают Россию о тяжелых последствиях, если Москва откажется от участия в честных переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости .

Во время публичного выступления вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что позиция Вашингтона остается неизменной: диалог возможен только при условии «добросовестного» подхода со стороны России. По его словам, отказ от реального переговорного процесса обернется для Москвы «очень и очень дурными последствиями».

Вэнс добавил, что президент США уже обозначил четкую линию — речь идет не о смене курса, а о признании объективных обстоятельств. Его слова транслировались в прямом эфире Белым домом, что подчеркивает официальный характер заявления.

