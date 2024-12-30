По словам главы Комитета нижней палаты парламента по международным делам Леонида Слуцкого, действующий глава Белого дома Джо Байден блестяще может отчитаться о выплатах на поддержку киевского режима. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что все эти выплаты нанесли серьезный ущерб американским налогоплательщикам, однако так и не оказали помощь украинской армии в части нанесения стратегического поражения российской армии в прокси-войне Запада.

По мнению парламентария, это был последний украинский залп Байдена по гражданам США, совершенный главой Белого дома в режиме хромой утки. При этом Вашингтоном были полностью использованы средства, которые были выделены в уходящем году американским Конгрессом Незалежной, а общий объем военной помощи киевскому режиму со стороны Штатов при Джо Байдене превысил 65 млрд долларов. Тем не менее киевский режим терпит поражение по всей линии фронта, поэтому наступающий год обещает стать годом Победы России.

Он подчеркнул, что дальше будет видна реакция команды Дональда Трампа, которые не допустят подобного разграбления бюджетных средств и опустошения карманов американцев, поскольку все указанные средства сгорели в топке прокси-войны против России.

Ранее военный эксперт Дандыкин заявил, что последний пакет помощи США Киеву не изменит ситуацию на фронте.