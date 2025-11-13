Генерал-майор запаса Леонид Ивлев, депутат Госдумы от крымского региона, в беседе с РИА Новости отреагировал на заявление контр-адмирала США Брета Граббе о превосходстве кораблей НАТО в Балтийском море, приведя фразу русского полководца Александра Суворова: «Воюй не числом, а умением».

По информации портала Breaking Defens, Граббе утверждает, что якобы НАТО располагает в Балтийском море в три-четыре раза большим количеством кораблей, чем потенциальный противник. Он также отметил, что Балтийское море стало "озером, переполненным подводными лодками НАТО".

«Похоже, адмирал Бретт Граббе плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе, не усвоил законы войны великого русского полководца Александра Суворова: «Воюй не числом, а умением» и тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова», — сказал Ивлев.

Депутат отметил, что Россия не планирует военных действий, в том числе на Балтике. В отличие от НАТО, страны которого, по словам Ивлева, разместили в Балтийском море множество военных кораблей и подводных лодок, число которых сопоставимо с количеством балтийской сельди.

