В Госдуме ответили на отказ Абхазии ратифицировать соглашение с Россией

Отказ абхазского парламента ратифицировать соглашение с Россией об инвестициях не ухудшит отношения между двумя странами. Такое мнение высказала депутат Государственной Думы Светлана Журова. Ее точку зрения привела «Лента.ру».

Парламентарий заявила, что в России отлично знают, к каким волнениям в Абхазии привела предыдущая попытка ратифицировать данный документ об инвестициях. Она допустила, что после выборов президента в Абхазии соглашение еще раз внимательно прочитают и поменяют свою точку зрения.

«В любом случае, будем думать, как дальше выстраивать взаимоотношения. Волнений не хотелось бы — они ни к чему», — указала Журова.

Депутат добавила, что у многих жителей Абхазии есть российские паспорта. Поэтому в РФ не хотят, чтобы данное соглашение повлияло на отношения между двумя странами. Она особо подчеркнула, что у России есть соглашения о защите инвестиций со многими странами.

Ранее уже сообщалось, что парламент Абхазии отклонил ратификацию соглашения, касающегося инвестиционной деятельности российских компаний в республике. Данный договор был заключен еще в октябре, а в середине ноября он привел к массовым волнениям в республике.