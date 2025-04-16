Политики, подобные главе евродипломатии Кае Каллас, занимаются возрождением фашизма. По этой причине их ожидает международный суд, подобный Нюрнбергскому процессу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной думы Леонид Слуцкий.

Слуцкий высказался по поводу заявления Каллас о том, что Еврокомиссия выступает против посещения европейскими политиками Москвы на 9 мая. Он сообщил, что в Европе сейчас заняты возрождением фашизма. Там воюют с памятниками воинам-освободителям, а также занимаются героизацией нацистских преступников.

«Россия не допустит реинкарнации фашистской гидры. И, уверен, в этом с нами солидарно мировое большинство. А таких, как Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2», — указал он.

Ранее заявление Каллас раскритиковал словацкий премьер-министр Фицо. По его словам, он, как глава правительства суверенной страны, не должен отчитываться куда и зачем едет. Он сообщил, что считает заявление Каллас неуважительным.