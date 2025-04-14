Такие публичные заявления, которые делает кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц, делают только безответственные политики. Такое мнение высказал Юрий Нестеренко, депутат Государственной думы от Республики Крым. Его слова привело РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что украинская армия продолжает наносить удары по российским гражданским объектам, а также по энергетической инфраструктуре. По этой причине передача Киеву оружия большого радиуса поражения только ухудшит ситуацию.

«Заявление о вероятной передаче ракет Taurus, иначе как позицией безответственного политика назвать нельзя», — указал он.

Нестеренко добавил, что получение ВСУ дальнобойных ракет обязательно приведет к эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что с критикой Мерца выступил заместитель главы Совбеза РФ Медведев. По его словам, немецкого политика явно преследуют воспоминания об его отце, который воевал за Гитлера. По этой причине он является дважды нацистом, когда предлагает Киеву нанести удар по Крымскому мосту.