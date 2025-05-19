Вашингтон собирается отправить на Украине сотрудников департамента госэффективности США (DOGE) для проведения аудита финансовой помощи.

Данную инициативу в интервью РИА Новости прокомментировал член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

По мнению парламентария, это позволит не только оценить экономическую целесообразность американских трат, но и не пресечь неконтролируемую передачу оружия Киевом террористам.

В масштабах глобальной безопасности, пояснил Шхагошев, возможность пресечь серьезный оборот теневого оружия, которое Киев перепродавал террористическим организациям из разных стран.

Российские спецслужбы уже не раз обнаруживали утечки таких вооружений и боеприпасов на территории Ближнего Востока и Африки, добавил собеседник издания.

Ранее Трамп сообщил, что встретится с Путиным, «как только сможет».