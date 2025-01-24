В том случае, если Белый дом прекратит любые поставки Украине, Киев будет вынужден буквально через неделю прекратить военные действия. Так считает Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Республики Крым. Его слова привело РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил, что соглашение по прекращению конфликта так и не достигнуто, поскольку Зеленский вдруг решил еще повоевать. Шеремет сообщил, что такая новость не стала неожиданной для России. Поведение Зеленского является вполне ожидаемым, поскольку он является нацистом и военным преступником, который планомерно уничтожает собственный народ. В то же время он стал инструментом в руках Запада.

«Для прекращения военного конфликта Трампу стоит полностью прекратить финансирование Украины и поставки летального оружия. При соблюдении этого условия режим на Украине падет за неделю», — указал парламентарий.

Он добавил, что подобным образом Трамп может вписать свое имя в историю за счет сохранения жизней тысячам людей.

Ранее сообщалось, что Шеремет предупредил Трампа о недопустимости разговора с РФ на языке силы и ультиматумов. Градус противостояния между двумя государствами должен быть снижен, и только это приведет к разрядке ситуации.