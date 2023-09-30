В Госдуме посоветовали Боррелю приехать из Одессы в Севастополь и публично покаяться
Фото: [Евгений Черненко / «Подмосковье сегодня»]
Визит главы евродипломатии Жозепа Борреля в Одессу в субботу, 30 сентября, кроме как плохо срежиссированным спектаклем, больше и не назовешь. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза сообщила, что Боррель, цель визита на Украину которого якобы выразить поддержку Киеву, «находится в гордом городе Одесса».
По словам Шеремета, Одесса «действительно была гордым городом», но до прихода туда власти украинских нацистов. Парламентарий посоветовал Боррелю приехать в Севастополь и публично покаяться за поддержку преступного киевского режима.
«Сегодня – это оккупированный город, который обязательно будет освобожден. Во-вторых, если Боррель хочет увидеть действительно гордый город, то ему следует посетить город-герой Севастополь и покаяться там за все преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима», - сказал Шеремет.
Ранее стало известно, что российские «Искандеры» уничтожили целый эшелон с бронетехникой ВСУ.