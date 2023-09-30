В Госдуме посоветовали Боррелю приехать из Одессы в Севастополь и публично покаяться

«Сегодня – это оккупированный город, который обязательно будет освобожден. Во-вторых, если Боррель хочет увидеть действительно гордый город, то ему следует посетить город-герой Севастополь и покаяться там за все преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима», - сказал Шеремет.