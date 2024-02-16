Реальная угроза для Украины исходит не со стороны России, а, скорее, со стороны соседней Польши, уверен депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

В беседе с РИА Новости парламентарий напомнил, что в Варшаве «давно мечтает прирасти» за счет западных территорий Украины. В продолжении темы Шеремет призвал украинские власти как можно скорее перебросить свои войска к польской границе.

«Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе», — заявил депутат.

Ранее сообщалось, что польские авиадиспетчеры предупредили пилотов о скором начале военных действий на востоке страны.