Грузия своей проводимой властями суверенной политикой, без оглядки на то, что скажут в Вашингтоне или Брюсселе, стала фактическим примером того, как можно стойко и уверенно противостоять западной цветной революции, избежав печальной участи Украины. На это в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Шеремет.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге по итогам прошедших президентских выборов в стране, что попытки совершения «майдана» в Грузии провалились.

«Провалившийся „майдан“ в Грузии — яркий пример того, что западные цветные технологии не приговор, что адский украинский сценарий и горькую участь Украины можно избежать, успешно противостоя так называемым революциям, а по факту — извне попыткам госпереворота. Но для этого нужно, чтобы во главе страны находились преданные ей и ратующие за ее будущее государственники», — сказал Шеремет.

Российский законодатель призвал и все остальные страны, что испытывают давление США и Евросоюза, перенять опыт маленькой, но свободной и гордой Грузии, который, по мнению Шеремета, должен быть масштабирован и взят на вооружение всеми, включая соседнюю Украину.

«Это, несомненно, вынудит коллективный Запад сменить экспансионистскую политику и вернуться в русло правового международного законодательства, тем самым сделав наш мир справедливым, спокойным, стабильным и предсказуемым», — резюмировал депутат.

Напомним, 14 декабря безальтернативный кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» на главный пост в стране Михаил Кавелашвили стал шестым президентом Грузии. Итоги голосования выборщиков в парламенте страны подвел ЦИК. Сообщается, что Кавелашвили суммарно набрал 224 голоса выборщиков при необходимых 200. Всего голосовали при 300 человек. Инаугурация нового главы государства намечена на 29 декабря.