Михаил Шеремет, депутат Госдумы, представляющий Крым и входящий в комитет по безопасности, резко осудил картину с горящим Кремлем в кабинете Владимира Зеленского, назвав это безумием, сообщило РИА Новости.

Журнал Time недавно опубликовал интервью с Зеленским, сопроводив материал фотографией, где президент Украины запечатлен на фоне картины, изображающей пылающий Кремль и мавзолей. По данным издания, данное полотно висит в комнате, примыкающей к рабочему кабинету Зеленского.

Шеремет заявил, что Зеленский потерял связь с реальностью и его поведение выходит за рамки разумного. По мнению депутата, ему следовало бы позировать не на фоне Кремля, а в тюремной одежде с табличкой. Он напомнил, что в российской истории уже были примеры Наполеона и Гитлера, которые мечтали о разрушении России.

Депутат подчеркнул, что Зеленскому стоит обратиться к истории и вспомнить о печальном конце тех, кто приходил в Россию с войной.

Ранее сенатор Джабаров назвал глупостью картину горящего Кремля на стене у Зеленского.