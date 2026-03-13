В Госдуме потребовали объяснить причины отключения связи

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Ющенко призвал уполномоченные органы объяснить россиянам причины недавних отключений мобильной сети и интернета.

В интервью «Ленте.ру» парламентарий отметил, что отсутствие информации может привести к хаосу в обществе.

«Домыслы порождают слухи и сплетни. Сплетни порождают манипуляции. Манипуляции порождают хаос. По этому пути идти нельзя», — сказал Ющенко.

Депутат отметил, что любое разъяснение было бы логичным, ведь люди с пониманием относятся к временным ограничениям в случае террористических атак или ракетной опасности. Однако им нужно знать, почему это происходит.

Ющенко также подчеркнул, что интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Даже для оплаты парковки требуется доступ в Сеть. Поэтому отключения без объяснений создают неудобства для граждан.

Ранее стало известно, что внедрение поддержки автономных сетей может сделать Telegram практически неуязвимым для ограничений.