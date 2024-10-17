Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за пропаганду чайлдфри

Законопроект, принятый во время пленарного заседания, как сообщило РИА Новости, предусматривает денежные взыскания до 5 млн руб. за нарушение запрета на пропаганду идеологии отказа от деторождения.

Инициаторами выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также ряд депутатов и сенаторов.

Володин ранее указывал, что под запрет не попадает личное решение женщины о нежелании иметь ребенка, а цель новой инициативы заключается в том, чтобы остановить разрушительное содержание, способное оказать влияние на выбор людей в вопросах деторождения.

Законопроект вводит административную ответственность за нарушение указанного запрета и предполагает изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно представленным положениям, штраф для граждан будет варьироваться от 50 до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. руб., а для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб.

Законопроект, который предполагает введение штрафов за пропаганду идеологии чайлдфри был внесен в Госдуму в конце сентября.