Заявление о возможности массовой депортации мигрантов из России вызвало дискуссию о том, насколько подобный шаг был бы реалистичен и целесообразен. Депутат Виталий Милонов, комментируя эту тему, указал на важный исторический и культурный контекст: значительную часть трудовых мигрантов составляют выходцы из республик бывшего СССР. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, это люди, чьи страны были частью общей империи, а значит, простым и радикальным «отделением» проблему не решить — такая позиция, по мнению парламентария, является проявлением слабости. Суть его позиции сводится к необходимости не изгнания, а создания четких и справедливых правил интеграции. Проблема, как он ее видит, заключается не в самом присутствии мигрантов, а в отдельных случаях, когда они начинают диктовать свои условия или пренебрегать местными законами и нормами поведения. Задача государства, таким образом, — не закрывать границы, а выстраивать жесткую, но понятную систему, которая позволила бы мигрантам легально работать и жить в России, при этом безусловно уважая ее правопорядок, культуру и традиции.

Парламентарий подчеркнул, что последствия подхода, основанного на жестком, но системном регулировании, а не на тотальной высылке, могли бы быть более сбалансированными. С одной стороны, это помогло бы сохранить трудовые ресурсы для ключевых отраслей экономики, с другой — снизило бы социальную напряженность и способствовало бы большей управляемости миграционных процессов. Акцент сместился бы с вопроса «как выгнать?» на вопрос «как интегрировать и контролировать?».

Ранее сообщалось, что из Югры за неделю выслали на родину 44 мигранта-нарушителя.