В Госдуме предложили радикальную реформу для борьбы с микрозаймами

Депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов выступил с инициативой о запрете микрофинансовых организаций (МФО) и создании вместо них системы государственного микрокредитования, пишет ТАСС.

По мнению политика, такая мера позволит создать эффективный механизм социальной поддержки граждан и дополнительно простимулирует потребительский спрос в стране.

«Наше программное требование — полный запрет МФО в их нынешнем виде и создание в качестве альтернативы системы государственного микрокредитования под 2-3%», — отметил Миронов.

Предлагаемая система государственного микрокредитования должна будет обеспечить население доступными финансовыми ресурсами на социально значимые цели, исключая завышенные процентные ставки, характерные для коммерческих МФО.

Миронов подчеркивает, что такой подход соответствует задачам социально-экономического развития России и сможет защитить граждан от долговых ловушек.

Ранее депутат нижней палаты парламента Алексей Говырин раскрыл новые обязательства для микрофинансовых организаций в России.