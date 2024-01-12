В Госдуме предложили сделать выходным днем Старый Новый год

Член Комитета Государственной думы РФ по бюджету и налогам Никита Чаплин выступил с инициативой сделать Старый Новый год выходным днем. В интервью РИА Новости политик рассказал, что такая мера позволит россиянам получить разгрузку перед трудовыми буднями и отправиться на дачу.

«Таким образом, мы сможем поддержать людей, устроив им «разгрузку» после начла трудовых будней и создадим для дачников дополнительный день, когда они смогут выехать на участок и проверить свои дачи перед традиционными крещенскими морозами», – сказал Чаплин.

По мнению депутата, праздник Старый Новый год для граждан РФ является важным, поскольку в этот день люди устраивают семейные ужины и зовут гостей. По словам Чаплина, больше половины россиян привыкли выезжать в Старый Новый год на дачу.

Традиционно в России отмечается Старый Новый год 14 января. История этого праздника начинается с 1699 года. Тогда 30 декабря император Российской империи Петр I издал указ о переносе начала года с 1 сентября на 1 января по юлианскому календарю. Отмечать Старый Новый год начали после введения в 1918 году григорианского календаря – по нему 1 января стало соответствовать 14 января.

Ранее мы сообщали, что жители Подмосковья смогут отметить Старый Новый год в парках своих городов. В них будут организованы праздничные мероприятия.