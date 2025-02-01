По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Миронова, необходимо переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа - в честь ученого Михаила Ломоносова. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что подобные переименования дадут возможность закрепить приоритет нашей страны в Арктике. Так, глава Белого дома переносит геополитическую борьбу в область географии и топонимики, следовательно, Москве есть смысл также проявлять инициативу в указанной

По мнению парламентария, жители нашей страны обязаны чтить память мореплавателей и ученых всех государств, которые внесли вклад в исследование Севера, однако имя австрийского императора Франца Иосифа I, известного как ненавистник России и инициатора насильственной «украинизации» восточнославянских земель, совершенно не к месту. Таким образом, архипелаг должен стать «Землей Ломоносова», а прочие острова и проливы архипелага необходимо переименовать в честь героев спецоперации.

Он добавил, что в целом Арктика является жизненно важным для России макрорегионом, с древних времен осваиваемым нашими предками, и приоритет нашей страны здесь обязан проявляться во всем, в том числе и в плане географических названий.

Ранее глава Пентагона заявил об особом внимании США к Арктике и Аляске.