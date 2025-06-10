Экзамен на знание русского языка для мигрантов будет только дистанционным

С 1 января 2026 года экзамен по русскому языку для мигрантов будет исключительно дистанционным — с использованием компьютерных и других технологий, которые необходимы для организации процесса, пишет во вторник РИА Новости.

Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский. Напомним, что ранее также стало известно, что сейчас испытывается ИИ-платформа, которая была разработана Томским госуниверситетом — на ней экзамены принимают уже во всех регионах Сибирского федерального округа, ЛНР и других субъектов РФ.

Также отмечается, что на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию обсуждались и меры контроля как за организацией экзамена для мигрантов, так и его проведением.

Напомним, что ранее сообщалось, что Сергей Кравцов не против изменения названия первого школьного учебника на «Букварь».