Возможные переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа рассматриваются как потенциально значимое событие для решения международных проблем, включая конфликт на Украине. Об этом заявил Life.ru Алексей Журавлев, депутат Госдумы и первый замглавы Комитета по обороне. Он подчеркнул, что такие встречи сами по себе являются позитивным сигналом.

По мнению Журавлева, именно на переговорах такого высочайшего уровня может быть найден путь к прекращению украинского кризиса. Парламентарий убежден, что суть конфликта лежит не в плоскости противостояния с самой Украиной, что делает прямые переговоры с украинскими делегатами малоперспективными. Основным координатором действий, направленных против России, включая вовлеченность НАТО, он видит Соединенные Штаты. Поэтому прямой диалог лидеров двух держав – ключ к снятию напряжения.

Он ожидает, что твердые договоренности, достигнутые в ходе возможной встречи, станут прочной основой для дальнейших шагов. Такие гарантии могли бы открыть путь к прекращению «недружественной активности» в отношении России. Он выразил полную уверенность в дипломатических способностях Владимира Путина, назвав его способным «переиграть» любого из современных политиков, и потому с нетерпением ждет перспективы такой встречи.

Парламентарий подчеркнул, что личная встреча Путина и Трампа способна стать переломным моментом для урегулирования украинского конфликта, устранив его глубинные причины через диалог с главным внешним участником – США. Успех переговоров зависит от способности лидеров достичь взаимопонимания и закрепить его конкретными гарантиями.

Ранее Трамп заявил, что не ставит условием встречи с Путиным его звонок Зеленскому.