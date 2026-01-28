Прогнозы о сроках завершения конфликта на Украине звучат все чаще, обрастая конкретными датами. Один из таких вариантов — ноябрь 2027 года — обозначил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Колесник. Однако, по его же словам, эта цифра останется лишь календарной отметкой без главного компонента — политической воли противоположной стороны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Колесник подчеркивает, что технически боевые действия могли бы прекратиться гораздо раньше, если бы не позиция Украины и ряда западных стран, в первую очередь Великобритании, Германии и Франции. С его точки зрения, для Киева согласие на переговоры сегодня равносильно краху существующего политического режима, что и блокирует любые мирные инициативы. Таким образом, заявленный срок в три с половиной года выглядит не как точный расчет, а как условный горизонт, до которого ситуация может измениться под давлением внешних или внутренних факторов.

В числе таких факторов парламентарий видит возможную смену власти на Украине через выборы или поворот в политике ключевых европейских столиц. Любопытно, что он также указывает на растущий, по его мнению, прагматичный интерес европейского бизнес-сообщества к России, которое стремится сохранить экономические связи вопреки политическим разногласиям. Это создает дополнительное напряжение между официальной линией ЕС и реальными интересами его граждан.

По его словам, Россия обозначает готовность к завершению конфликта, но возлагает всю ответственность за его продолжение на Украину и ее западных союзников. Прогноз на 2027 год служит не столько точным предсказанием, сколько инструментом давления, подчеркивающим, что время работает не на одну сторону. В конечном счете, любая дата в будущем останется лишь цифрой, пока не появится тот самый недостающий элемент — взаимная готовность к реальному диалогу, которая сегодня, как констатируется, полностью отсутствует.

Ранее политолог назвал Киев ключевым тормозом мирного процесса по Украине.