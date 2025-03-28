В Госдуме представили учебник по семьеведению

В Государственной думе РФ прошла презентация учебных пособий по курсу семьеведения, разработанного профильным комитетом совместно с экспертами. Фотографии печатного издания опубликовало РБК.

Отмечается, что курс предназначен для учащихся 5–9-х классов и уже внедряется в ряд региональных школ в рамках внеурочных занятий. Предложение сделать уроки семьеведения обязательными в образовательной программе обсуждается в контексте стремления углубить знание детей о семье и социальных отношениях.

Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина завила, что такие учебники должны стать основой нового курса. Она подчеркнула, что семьеведение будет включено в федеральную образовательную программу, аналогично действующим курсам, таким как «Разговоры о важном». Учебники уже доступны для заказа как для государственных школ, так и в частном порядке.

Содержание учебников охватывает пять основных разделов — «Человек», «Семья», «Общество», «Мои родственники», «О семейном уюте», «Важней всего — погода в доме» и «Современная семья и право».

Авторами учебного пособия выступили Нина Останина и педагог-психолог Ксения Мосунова. Им помогали научный руководитель Оксана Гончарова и научный редактор Ольга Мезина. В разработке материала также участвовали ученые и эксперты, включая Вардана Багдасаряна, Дмитрия Кузина и Илью Лобанова.

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