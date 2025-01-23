В Госдуме предупредили Трампа об опасности игры в ультиматумы с Россией

Попытка играть с РФ в ультиматумы может дорого обойтись Америке. Так считает Петр Толстой, вице-спикер Государственной Думы. Он изложил такую точку зрения в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнил, что Трамп сразу после прихода в Белый дом выставил ультиматумы трем странам. Они последовали в направлении Гренландии, Канады и Панамы. Новому президенту США не стоит так же поступать в отношении России.

«Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем», — указал он.

Толстой напомнил, что рядом с Брестом находится множество территорий, которые на протяжении веков находились в составе России, и были при этом счастливы.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Нестеренко раскритиковал слова Трампа о потерях СССР в Великой Отечественной войне. По его мнению, президент США искажает информацию и тем самым совершает кощунство, еще более циничное тем, что делается в юбилей Великой Победы. Он также принижает роль советского народа в деле победы над нацизмом.