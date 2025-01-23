В Госдуме раскритиковали слова Трампа о роли России во Второй мировой войне

Дональд Трамп попытался переписать историю России, когда приписал ей заметно большие потери во время Великой Отечественной войны, чем она понесла в реальности. Так считает Юрий Нестеренко, депутат Государственной Думы от Республики Крым. Его мнение привело РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Россия потеряла в Великой Отечественной войне 60 млн человек. Парламентарий считает, что такие заявления неуместны, они пытаются переписать историю, а также принизить роль СССР в победе над нацизмом.

«Для нас Великая Победа священна, как и память обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами её приближал», — указал он.

Депутат добавил, что такие попытки искажения правды выглядят особенно цинично на фоне празднования 80-летия Победы.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков раскритиковал слова Трампа о том, что СССР помог США одержать победу в войне. Он назвал их не соответствующими исторической реальности. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, тоже негативно высказалась о такой оценке войны со стороны США. Она назвала ее насмешкой и оскорблением «памяти наших предков».