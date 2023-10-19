В Госдуме приняли законопроект о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

На пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации был принят законопроект в первом чтении, направленный на ужесточение уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

Об этом сообщает ТАСС. Новый законопроект также предусматривает наказание за публичное распространение ложной информации о таких формированиях и за оказание содействия в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Законопроект был принят с большим большинством голосов после обсуждений среди депутатов. Одним из авторов законопроекта является Александр Хинштейн. Согласно его положениям, лица, которые будут обвинены в дискредитации или распространении ложной информации о добровольческих формированиях Росгвардии, будут подвергаться уголовной ответственности.

Кроме того, законопроект предусматривает наказание для тех, кто окажет содействие в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии. Это шаг, направленный на защиту прав и интересов российских граждан, служащих в добровольческих формированиях Росгвардии.

Законодатели подчеркивают, что данный законопроект призван обеспечить безопасность и защиту добровольцев Росгвардии, а также поддержать их важную работу в обеспечении национальной безопасности и общественного порядка.

Законопроект ожидает второго чтения и, при его утверждении, станет действующим законом Российской Федерации.