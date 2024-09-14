В Госдуме призвали устроить «где-нибудь» ядерный взрыв

России неплохо было бы произвести испытания ядерного оружия на одном из своих полигонов, чтобы, как минимум, напомнить всему миру о страшной угрозе, что может последовать, если страна почувствует угрозу своему суверенитету, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Таким образом, парламентарий в своем аккаунте в соцсетях прокомментировал все настойчивее звучащие из-за рубежа сигналы о разрешении США в скором времени Украине совершать дальнобойные ракетные атаки вглубь территории России.

«Не надо расслабляться. Надо где-нибудь произвести ядерный взрыв, на каком-нибудь полигоне. У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать», — заявил Колесник.

По мнению депутата, если Россия снимет мораторий на ядерные испытания, то «человечество задумается».

В минувший четверг Владимир Путин заявил, что Киевский режим сможет воспользоваться западным дальнобойным оружием лишь с помощью военных НАТО, так как у украинцев недостаточно нужных для этого компетенций. По словам главы государства, такое развитие событий означало бы вступление США, НАТО и стран Европы в прямую конфронтацию с Россией.