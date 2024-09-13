США всерьез отнеслись к словам Путина о последствиях ударов вглубь России
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США серьезно относятся к заявлению президента России Владимира Путина, касательно вероятного разрешения Украине наносить удары вглубь страны с использованием дальнобойного оружия. Такое заявление сделал координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В своем обращении чиновник уточнил, что Вашингтон не изменял своей позиции, касательно применения украинцами американского оружия. В то же время Кирби подчеркнул, что США совершает шаги, ориентируясь на собственные расчеты.
В минувший четверг Владимир Путин заявил, что Киевский режим сможет воспользоваться западным дальнобойным оружием лишь с помощью военных НАТО, так как у украинцев недостаточно нужных для этого компетенций. По словам главы государства, такое развитие событий означало бы вступление США, НАТО и стран Европы в прямую конфронтацию с Россией.
Ранее сообщалось о том, что Финляндия вновь окажет помощь Украине. На этот раз, речь идет о сумме в 118 млн евро, а вот на какие цели она будет потрачена, было решено сохранить в тайне.