США всерьез отнеслись к словам Путина о последствиях ударов вглубь России

В своем обращении чиновник уточнил, что Вашингтон не изменял своей позиции, касательно применения украинцами американского оружия. В то же время Кирби подчеркнул, что США совершает шаги, ориентируясь на собственные расчеты.

В минувший четверг Владимир Путин заявил, что Киевский режим сможет воспользоваться западным дальнобойным оружием лишь с помощью военных НАТО, так как у украинцев недостаточно нужных для этого компетенций. По словам главы государства, такое развитие событий означало бы вступление США, НАТО и стран Европы в прямую конфронтацию с Россией.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия вновь окажет помощь Украине. На этот раз, речь идет о сумме в 118 млн евро, а вот на какие цели она будет потрачена, было решено сохранить в тайне.